Региональное отделение РГО откроет три местных филиала в Чечне в 2026 году

Отделения откроют в Урус-Мартановском, Веденском и Шатойском районах

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Региональное отделение Русского географического общества (РГО) Чеченской Республики откроет три местных отделения, а также молодежный клуб в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил председатель отделения РГО в Чеченской Республике Саид-Эмин Джабраилов.

"В прошлом году мы открыли первый молодежный клуб, у нас не было его раньше. В этом году мы планируем открыть еще один молодежный клуб и местные отделения РГО в разных районах", - сказал Джабраилов.

По его словам, отделения откроют в трех районах. "Мы планируем три местных отделения в Урус-Мартановском, Веденском, Шатойском районах, чтобы поднять на новый уровень географические знания", - рассказал спикер.