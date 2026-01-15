ГАИ ожидает минимум через полгода эффект от роста штрафов за перевозку детей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция ожидает положительных результатов от увеличения штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств не ранее чем через полгода. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

"Эффект ожидается, естественно, снижение аварийности и смертности при перевозке детей, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда". - Но эффект, я думаю, что не раньше, чем через полгода мы увидим".

Понарьин отметил, что в связи с ростом штрафов уже многие юридические лица, особенно таксопарки, водители такси, стали аккуратнее себя вести при получении заказов на перевозку детей.

Штрафы за нарушения при перевозке детей удвоены в России с 9 января. Так, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя вырос с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей.