В Крыму четыре района остались без света из-за нарушений на сетях

Электроснабжение восстановят в течение двух часов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Нарушение на сетях стало причиной отключения электричества у жителей четырех районов Республики Крым. Об этом сообщили в правительстве региона.

"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что электроснабжение восстановят в течение двух часов.

В Крыму в настоящее время действует штормовое предупреждение из-за ожидаемых снегопадов, усиления ветра до 25 м/с, метели и гололедицы. Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.