В Дагестане четыре ветерана СВО получили гранты на развитие сельского хозяйства

Общая сумма поддержки составила 15,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. В Дагестане четыре ветерана спецоперации стали получателями грантов программы "Агромотиватор" в 2025 году. Общая сумма поддержки составила 15,7 млн рублей, сообщили в Минсельхозпроде республики.

"Четыре ветерана СВО в Дагестане получили гранты "Агромотиватор" по итогам 2025 года. Общая сумма выделенных средств составила 15,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Гранты будут направлены на реализацию проектов в сфере животноводства, включая развитие мясного и молочного скотоводства, овцеводства, а также на строительство ферм и закупку скота.

В министерстве отметили, что программа "Агромотиватор" призвана помочь участникам СВО начать собственный бизнес в агропромышленном комплексе и успешно адаптироваться к мирной жизни.