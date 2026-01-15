В Пензе более 40 домов остались без водоснабжения из-за прорыва на водоводе

Аварийные бригады проводят ремонтные работы

ПЕНЗА, 15 января. /ТАСС/. Жильцы свыше 40 многоквартирных домов и 330 частных домов в Пензе остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Пензенской области.

"В Пензе произошел прорыв на магистральном водоводе холодного водоснабжения, расположенного на проезде Литвинова, 1а. В результате аварии без коммунального ресурса остались более 40 многоквартирных домов, 330 частных домовладений и объекты социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады проводят ремонтные работы. Правоохранители начали проверку для установления обстоятельств аварии и наличия оснований для перерасчета платы потребителям. В ведомстве добавили, что особое внимание уделят вопросам длительности перерыва водоснабжения и организации подвоза воды населению.