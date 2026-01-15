В Париже открылась выставка о "Великом русском северном пути"

Экспозицию в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Жака Ширака подготовил Новодевичий монастырь

Редакция сайта ТАСС

© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Выставка Новодевичьего монастыря "Великий русский северный путь: золотая нить столетий" открылась в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Жака Ширака в Париже. Как передает корреспондент ТАСС, на выставке можно ознакомиться с историей и главными точками этого маршрута, а также увидеть уникальные экспонаты из Новодевичьего монастыря.

"Экспозиция посвящена "Великому русскому северному пути" - историческому маршруту длиной в 5 тыс. км, проходящему через 12 регионов России. Дорога берет начало в Москве от Новодевичьего монастыря и заканчивается на суровом севере в Соловках. Путь проходит через древние русские храмы и монастырские ансамбли, 14 из которых также являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил посол России во Франции Алексей Мешков, обращаясь к гостям центра.

По его словам, "выставка обращает зрителя к истокам художественного опыта Новодевичьего монастыря". "Начиная с XVI века под покровительством обители развивались уникальные художественные промыслы. В монастырских мастерских создавались искусные покровы, плащаницы, пелены и иконы", - отметил Мешков. Он напомнил, что "вот уже более 30 лет Новодевичий монастырь ведет важную работу по возрождению древних ремесел". "Благодаря этой деятельности гости выставки могут познакомиться с творчеством современных мастеров и мастериц, бережно сохраняющих традиции прикладного искусства", - сказал глава дипмиссии.

Настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита отметила, что часть экспозиции посвящена "древнему церковному искусству золотного шитья, которое возрождают сестры монастыря". "Такими техниками пользовались при царице Ирине Годуновой, которая долгие годы провела в Новодевичьем монастыре и где находились ее мастерские", - указала она.

Российский духовно-культурный православный центр в Париже стал первой площадкой, на которой была представлена эта выставка.

В 2026 году исполняется 10 лет со дня открытия РДКПЦ. Он распахнул свои двери для гостей 19 октября 2016 года.