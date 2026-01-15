В Дагестане возвели дамбу для укрепления берега реки Самур

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Укрепление берега реки Самур, размытие которой угрожало жилым домам и объектам инфраструктуры, завершили в Дагестане. Протяженность сооружения составила 2 200 м, сообщили в Дагводсервисе.

"Специалисты ГКУ Республики Дагестан "Дагводсервис" завершили комплекс мероприятий для ввода в эксплуатацию объекта "Берегоукрепление (строительство дамбы) на реке Самур". Протяженность сооружения габионной конструкции составила 2 200 м", - сказано в сообщении.

Новое берегоукрепление защищает 18 га территории, включая жилые дома, приусадебные участки, газопровод высокого давления и автодорогу республиканского значения.

По оценкам специалистов, дамба предотвратит возможный ущерб от паводка на сумму свыше 250 млн рублей.