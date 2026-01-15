В России аудитория эфирного радио выросла на 17 млн человек в 2025 году

Причиной роста стало выделение новых частот и появление дополнительных вещателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Аудитория эфирного радио в Российской Федерации увеличилась в 2025 году на 17 млн человек благодаря выделению новых частот и появлению дополнительных вещателей. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Благодаря новым частотам и вещателям аудитория эфирного радио в стране пополнилась примерно 17 млн новых слушателей", - говорится в сообщении.

По данным Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК), в 2025 году на конкурсы было выставлено 84 радиочастоты для эфирного вещания. В борьбе за них приняли участие 388 радиокомпаний, а победителями стали 79 организаций. Их единовременные платежи пополнили федеральный бюджет на 193,3 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что значительное внимание комиссия уделила развитию медиаинфраструктуры в новых регионах. В частности, в мае для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей было разыграно 37 радиочастот. Проведенные конкурсы позволили создать на этих территориях устойчивую сеть радиовещания. Параллельно в Запорожской и Херсонской областях были определены обязательные общедоступные телеканалы ("21-я кнопка"): ими стали "За!ТВ" и "Таврия" соответственно.

Также в ноябре в пяти российских городах победителем конкурса с концепцией культурно-просветительского вещания было признано радио "Орфей".

В Роскомнадзоре добавили, что, помимо радио, ФКК продолжила работу по выбору муниципальных телеканалов ("22-я кнопка"). В 2025 году в 11 муниципалитетах были выбраны обязательные каналы, что сделало локальное телевидение доступнее для 1,5 млн новых пользователей. С момента появления данной возможности в 2020 году общая аудитория "22-й кнопки" выросла до 71 млн человек.

Всего за 2025 год комиссия рассмотрела 565 обращений о внесении изменений в лицензии, по 520 из которых было принято положительное решение.