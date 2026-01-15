Союз журналистов Москвы представил фотовыставку "Москва созидает, сражается и помогает"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Союз журналистов Москвы совместно с информационным агентством России ТАСС, агентством новостей "Москва", "Комсомольской правдой", "Красной Звездой", газетами военных округов и Росгвардии представил фотовыставку "Москва созидает, сражается и помогает". Презентация состоялась в рамках торжественного приема, посвященного Дню российской печати, в отеле "Four Seasons Москва" в центре столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Проект объединил работы фотокорреспондентов федеральных и столичных СМИ, которые не только ведут фотолетопись развития и повседневной жизни столицы, но и с риском для жизни выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО, рассказывая о мужестве и героизме бойцов и командиров Российской армии. Центральной темой экспозиции стала помощь, которую оказывает Москва и жители города историческим территориям России. Снимки запечатлели не только военные будни защитников Отечества, но и мирную жизнь на исторических территориях", - подчеркнули в Союзе журналистов Москвы.

Вошедшие в проект кадры рассказывают об участии столичных строителей в восстановлении городов-побратимов Донецка и Луганска, сплоченности москвичей и их действенной поддержке бойцов в зоне СВО и жителей регионов, работе столичных волонтеров и гуманитарной помощи в рамках проекта "Москва помогает". Героями выставки стали и сами фотокорреспонденты в момент их работы на линии боевого соприкосновения.

"Фотожурналисты ТАСС всегда работают там, где происходят важнейшие события и рождается история. Александр Река освещает события в Донбассе с самого начала конфликта с 2014 года. Снимал ключевые моменты "Русской весны", готовил репортажи об освобождении станицы Луганской, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Кременной. Он ведет фотолетопись возрождения Донбасса в составе России", - добавили организаторы.

Также с первых дней СВО Дмитрий Ягодкин снимал ход военных действий и освобождения Донбасса от оккупации. Он был одним из первых журналистов, кто вошел в Авдеевку с передовыми отрядами и передал оттуда фото и видео. Кроме того, события на территории Херсонской и Запорожской областей освещает Алексей Коновалов. Он готовит репортажи о боевых действиях на этих направлениях и о жизни исторических территорий России. Большой опыт работы в экстремальных ситуациях у тассовца Владимира Гердо, который прошел все горячие точки СССР и России.

Фотохронике ТАСС - уникальному творческому коллективу, специализирующемуся на выпуске фото- и видеоновостей в режиме реального времени, 1 февраля 2026 года исполнится 100 лет. Главный принцип работы редакции - всегда быть в центре событий, ключевые ценности - преемственность поколений и верность профессиональным стандартам.