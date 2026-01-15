ФЦМК Минздрава координирует помощь пострадавшим при взрыве в здании МВД Коми

Также планируется проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций для определения тактики лечения четырех пациентов в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим при взрыве в Сыктывкаре. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций для определения тактики лечения четырех пациентов в тяжелом состоянии, сообщил центр.

Читайте также Пострадали 12 человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим при взрыве в Сыктывкаре <…>. Установлено взаимодействие с Территориальным центром медицины катастроф Республики Коми. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций для определения тактики лечения четырех пациентов в тяжелом состоянии", - говорится в официальном Telegram-канале центра.