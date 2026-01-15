Малышева: Запад использует историческую память в геополитических целях

Народная дипломатия не ограничивается рамками сиюминутной политической повестки, подчеркнула руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Запад часто использует историческую память как средство достижения геополитических целей, в России же она основана на принципах объективности и справедливости. Именно на историческую память опирается и народная дипломатия, которая не ограничивается рамками сиюминутной повестки. Об этом в своем Telegram-канале написала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Ранее президент России Владимир Путин, заявил, что дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. По его словам, вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы.

"Народная дипломатия не ограничивается рамками сиюминутной политической повестки, это наше настоящее и будущее, фундаментальный процесс сопряжения картин исторического прошлого, призванный выработать общую рамку взаимодействия и "оптику" восприятия мира вокруг нас, она опирается на историческую память, а ее движущей силой служат профессионализм и открытость, которые мы обязаны беречь, развивать и направлять на благо государства и общества", - написала Малышева.

При этом историческая память не является политической конструкцией, подчеркнула она, это междисциплинарная научная категория.

"В отличие от западной модели, где память часто используется как средство достижения геополитических целей, наша национальная школа исторической памяти строится на академических принципах, объективности и справедливости. Это формирование правдивой картины мира, основанной на уважении к истине", - пояснила она.