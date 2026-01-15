В Москве на съезде с 77-го км МКАД на СВХ восстановили движение

Движение было перекрыто из-за падения экскаватора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта на съезде с 77-го км МКАД на СВХ в Москве, перекрытое из-за падения экскаватора, восстановлено. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в связи с падением экскаватора с прицепа грузового автомобиля на проезжую часть был перекрыт съезд с внутренней стороны 77-го км МКАД на СВХ в сторону Бусиновской эстакады.