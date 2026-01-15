Большинство ученых не поддержало в ОП РФ изменения в закон об ООПТ

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина призвала разумно и взвешенно подойти к доработке законопроекта

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Большинство экспертов и ученых не поддержало на "нулевом" чтении текущую редакцию поправок в действующий закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Нужно разумно и взвешенно подойти к доработке законопроекта, заявила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

"Четыре часа продолжалось экспертное обсуждение законопроекта по внесению изменений в федеральный закон об ООПТ. Подробно разобрали многие положения. Большинство экспертов и ученых текущую редакцию не поддержало и аргументированно обосновало почему, обратив внимание на целый ряд рисков для целостности и устойчивого развития заповедной системы России. Нужно разумно и взвешенно подойти к доработке законопроекта. Как именно следует это делать, будет изложено в рекомендациях ОП РФ, а комиссия по экологии и устойчивому развитию выступит площадкой для продолжения этого диалога", - сказала Шаройкина.

Она также отметила, что в ближайшее время в Общественной палате пройдет обсуждение стратегии развития ООПТ, разрабатываемой Минприроды России.

"Принимавшие участие в заседании представители ведомства подтвердили готовность к открытому экспертному обсуждению и этого документа для учета позиции профессионалов от общественного сектора", - добавила глава комиссии.

В декабре почти 90 ученых и деятелей охраны природы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать внесенные в Госдуму в декабре поправки к федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ)". Ученые считают, что законопроект предусматривает возможность исключения из состава заповедников и национальных парков земельных участков для хозяйственных проектов, а также осуществление таких проектов на любых ООПТ.

В декабре правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на восполнение пробелов в правилах регулирования ООПТ. Действующий закон "Об особо охраняемых природных территориях" разрешает только создавать новые территории, а регулирование, связанное с каким-либо видоизменением действующих, отсутствует.