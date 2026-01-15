В Астраханской области число аварий превысило среднесуточное из-за снегопада

Всего произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий

АСТРАХАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Более 60 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) произошло в Астраханской области в четверг за 12 часов из-за снегопада. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону, число аварий уже превысило среднесуточные показатели.

"С 06:00 (05:00 мск) текущих суток на территории города Астрахани зарегистрировано 55 ДТП с материальным ущербом, в районах [Астраханской области] зарегистрированы девять происшествий. <…> В среднем за сутки на территории региона происходит не более 50 ДТП", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что за 14 января в городе уже наблюдался рост аварийности на дорогах из-за непогоды, было зафиксировано 62 ДТП. Также сотрудники Госавтоинспекции выделили наиболее опасные участки дорог в областном центре, в том числе три моста, а также трассу между селами.

Коммунальные службы вывезли почти 200 куб. м снега с дорог и общественных пространств Астрахани. Для расчистки дорог задействовано около 140 единиц спецтехники, добавили в пресс-службе администрации губернатора.

В Астраханской области с 14 января сохраняется тенденция снижения температуры, а также снег, который шел вечером в среду и не прекращается с 09:00 (08:00 мск) четверга. Температура воздуха составляет минус 7 градусов. Ранее синоптики прогнозировали, что высота снежного покрова составит 2,6 см, однако, по данным "Гисметео", сейчас показатель составляет 10,7 см.