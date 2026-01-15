Дипломаты РФ оказывают археологу Бутягину всю необходимую помощь

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что они находятся в постоянном контакте с адвокатом российского археолога

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские дипломаты оказывают задержанному в Польше по запросу Киева российскому археологу Александру Бутягину всю помощь, которая находится в рамках их компетенции. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

"Мы оказываем любую помощь, которая в нашей компетенции. Все просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, все мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые он просил нас сделать, мы выполнили. Мы находимся в постоянном контакте с адвокатом. Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой. Мы заявляем о нашем неприятии сложившейся ситуации Министерству внутренних дел Польши", - сказал он в интервью "России-1".

"Судья [в ходе судебного процесса] вел себя предвзято. Явно торопился быстрее завершить судебный процесс, на этой неделе вынести решение. И откровенно симпатизировал, по мнению [адвоката], украинской стороне. Сторона защиты посчитала это все предвзятым отношением и на этих основаниях заявила об отводе судьи", - добавил Ордаш.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан на пути из Нидерландов на Балканы. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.