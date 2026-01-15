В РФ предложили штрафовать за нарушения при оформлении договоров на услуги связи

На рассмотрение Госдумы внесен соответствующий законопроект, касающийся предоставления этой услуги онлайн и в неустановленных местах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении административных штрафов за онлайн-оформление договора об оказании услуг связи неразрешенным способом, а также о введении штрафов за заключение такого договора в неустановленных местах. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, увеличив штраф для юрлиц за заключение оператором связи договора об оказании услуг связи через интернет способом, не предусмотренным законодательством РФ. Сейчас штраф для юрлиц составляет от 300 до 500 тыс. рублей, его предлагается увеличить до суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей. Соответствующие изменения вносятся в статью 13.29 КоАП (нарушение требований законодательства РФ в области связи при заключении договоров об оказании услуг связи и оказании услуг связи).

Также предлагается дополнить указанную статью новыми составами правонарушений, предусмотрев административное наказание за заключение договора в неустановленных местах или заключение такого договора в местах, не соответствующих требованиям законодательства РФ.

Предполагается административная ответственность за несоблюдение операторами связи требований по обеспечению функционирования узлов верификации не только в момент подключения, но и при дальнейшем взаимодействии с ГИС "Антифрод". Штраф за такое правонарушение составит для должностных лиц от 50 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 400 до 800 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. "Необходимость введения данной нормы продиктована тем, что за 2025 год по причине недоступности узлов верификации, которые эксплуатируются операторами связи, более 113,4 млн вызовов были пропущены без верификации", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается увеличить до одного года срок давности для привлечения к ответственности по статье 13.33 КоАП (нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области электронной подписи). "Увеличение срока давности привлечения к административной ответственности <…> позволит в пределах срока привлечения к административной ответственности выполнить в полной мере все процессуальные действия, в том числе оформить протокол об административном правонарушении с учетом требования действующего законодательства, а также пресекать противоправные действия в ходе производства по делам об административных правонарушения", - говорится в документе.