Парламент Чечни утвердил назначение Ахмата Кадырова вице-премьером

Также заместителем председателя правительства республики назначили Ахмеда Дудаева

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Парламент Чечни утвердил назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева заместителями председателя правительства республики. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

"В парламенте Чеченской Республики состоялось первое в этом году заседание, по итогам которого депутатским корпусом дано согласие на назначение Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева на должности заместителей председателя правительства Чеченской Республики", - написал Кадыров.

По его словам, депутаты единогласно одобрили кандидатуру Ахмата Кадырова на должность заместителя председателя правительства Чечни - министра Чечни по физической культуре и спорту, а Ахмеда Дудаева - на должность заместителя председателя правительства Чечни - министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Ранее Кадыров сообщал, что с начала января Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев были назначены исполняющими обязанности заместителей председателя правительства Чечни, сохранив действующие должности.