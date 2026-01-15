Временный поверенный РФ назвал высокой угрозу экстрадиции Бутягина на Украину

Для здоровья и жизни российского археолога существует реальная и большая угроза в случае экстрадиции на Украину, подчеркнул Андрей Ордаш

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Риск экстрадиции задержанного в Польше по запросу Киева российского археолога Александра Бутягина на Украина крайне велик. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

"Угроза экстрадиции для Александра, на наш взгляд, очень высока. Мы должны из этого исходить", - сказал он в интервью "России-1".

"Линия защиты выбрала такой путь, что на самом деле свой основной упор как раз делает на это, что для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная и большая угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент", - добавил Ордаш.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан на пути из Нидерландов на Балканы. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.