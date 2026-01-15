В Петербурге вынесли первое решение по закону о "наливайках"

По требованию прокуратуры профильный комитет Смольного проверил заведения в МКД, в которых, как предполагалось, возможно нарушение правил продажи алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге вынес первое решение по закону о так называемых наливайках, по которому запрещается продавать алкоголь в барах с залом обслуживания менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах (МКД), с 22 часов до 11 часов. Об этом сообщил депутат городского законодательного собрания Денис Четырбок в Telegram-канале.

Как пояснил парламентарий, по требованию прокуратуры профильный комитет Смольного проверил заведения в МКД, в которых, как предполагалось, возможно нарушение правил продажи алкоголя.

"Один из таких объектов - бар Breaking Bad. В ходе проверки сотрудниками комитета был выполнен в том числе замер площади зала обслуживания. Вместо необходимых по закону 50 квадратных метров у заведения насчиталось порядка 30 (к слову, общая площадь бара составляет всего чуть более 50 "квадратов"). Соответственно, по нашему региональному закону такое заведение не вправе продавать алкоголь с 22.00 до 11.00. Бар попытался оспорить решение комитета через суд, однако ожидаемо его проиграл", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд подтвердил не только законность принятого в отношении бара решения, но и соответствие установленных в городе ограничений продажи алкоголя федеральному законодательству, сказал Четырбок.

Как уточнили ТАСС в аппарате депутата, после решения суда "заведение само приняло решение о закрытии".