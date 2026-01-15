Эксперт Еремина: адвокат по делу Бутягина придерживается верной стратегии

Ситуация, происходящая вокруг дела российского археолога, усугубляется стремлением правительства Польши реализовывать собственные интересы, считает доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Суд по делу арестованного в Польше археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина политически ангажирован, поэтому ходатайство адвоката о назначении нового судьи является единственно верной стратегией. Об этом рассказала ТАСС доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"В отсутствие логичных и рациональных заявлений со стороны обвинения трудно именно адвокату. Беспристрастный судья освободил бы Бутягина, указав на отсутствие оснований для ареста и экстрадиции. В этом случае адвокат и принял единственно верное решение: стремиться по максимуму, по возможности снимать политический ажиотаж вокруг этого судебного заседания. На это и направлена смена судьи", - сказала Еремина.

По ее мнению, ситуация, происходящая вокруг дела Бутягина, усугубляется стремлением правительства Польши реализовывать собственные интересы в том виде, как они трактуются ее президентом Каролем Навроцким. Польша, с одной стороны, "показывает России", что тоже стремится контролировать политические процессы, происходящие на Украине, с другой стороны, "фактически играет по правилам Украины". Прежде всего это свидетельствует о совпадении их политических антироссийских позиций, считает Еремина.

Ранее Адвокат Бутягина Адам Доманьский заявил прессе после заседания суда, что сторона защиты направила ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского с рассмотрения дела Бутягина. Доманьский считает, что имеются все основания для отвода Любовского с расследования этого дела, учитывая все его предыдущие решения по делу Бутягина, включая отказ предоставить более продолжительное время для подготовки линии защиты, и приводимые в СМИ высказывания Любовского о продолжающемся вооруженном конфликте на Украине.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти в течение ближайших 20 дней.