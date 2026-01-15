В Москве организовали вывоз снега с улиц

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы обеспечивают вывоз снега с городских улиц, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования", - говорится в сообщении.

В работах задействованы почти 5 тыс. единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы.

"Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в сообщении.