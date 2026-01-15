На Запорожье химико-токсикологическая лаборатория провела 7 426 исследований

Показатель вырос на 55,2%

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Созданная два года назад в Запорожской области химико-токсикологическая лаборатория, где определяют наличие в организме человека наркотических и психотропных веществ, в 2025 году провела 7 426 исследований, что на 55,2% больше, чем в 2024 году. Это демонстрирует развитие системы здравоохранения в регионе, сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, лаборатория такого уровня является единственной в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Она открыта в 2023 году на базе областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Минздрава Запорожской области. Услуги лаборатории нужны при оформлении заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортом, освидетельствовании на алкогольное/наркотическое опьянение, а также идентификации веществ при отравлениях.

"Химико-токсикологическая лаборатория <…> активно развивается. Здесь определяют наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Причем с такой точностью, что их содержание будет выявлено, если человек неделю назад выпил бокал шампанского или принимал корвалол. Статистика подтверждает динамичный рост: в 2024 году проведено 4 784 исследования, а уже в 2025 году их число достигло 7 426, что свидетельствует об увеличении на 55,2%", - говорится в Telegram-канале регионального Минздрава.

Кабинеты медицинских освидетельствований, где проводится забор анализов, работают не только в Бердянске, но и в Мелитополе и Молочанске, добавили в запорожском Минздраве.

"С открытием лаборатории в Запорожской области появилась система достоверных и прозрачных медицинских освидетельствований. Следующий шаг - наладить логистику и расширить сеть кабинетов медосвидетельствований, что соответствует современному российскому законодательству и улучшит качество оказания медицинской помощи населению", - приводятся слова главврача областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алены Дихтярь.