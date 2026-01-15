На Запорожье провели более 500 судебно-психиатрических экспертиз за год работы

Отделение АСПЭ открылось на базе областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи в конце 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Впервые созданное в регионе отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (АСПЭ) в Запорожской области за первый год существования провело более 500 исследований. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Структура открылась на базе областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи в конце 2024 года. Ранее такой службы в области не существовало, при этом в ней была высокая потребность. Благодаря открытию такой структуры у следственных органов, судов и граждан отпала необходимость обращаться за проведением экспертиз в другие регионы РФ.

"За год с небольшим в Запорожской области проведено свыше 500 экспертиз. Более половины из них - по обращениям управлений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета как Запорожской области, так и других регионов - Херсонской области, Москвы и т. д. Порядка 100 экспертиз проведено по определениям судов", - говорится в сообщении.

Как рассказала завотделением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Ирина Бахова, в основном это дела, касающиеся решения вопросов дееспособности граждан для дальнейшего назначения опеки.

"Это уязвимая категория граждан, и возможность проведения судебно-психиатрической экспертизы без выезда в другие регионы для них не только экономия средств, но и нервов. Экспертная комиссия, как правило, осматривает подэкспертных в специально оборудованном помещении отделения АСПЭ в Центре по оказанию психиатрической и наркологической помощи в Бердянске", - сказала Бахова.

Однако, подчеркнули в Минздраве региона, в отделении работают только три судебно-психиатрических эксперта из необходимых пяти. В очереди на проведение экспертизы ожидают порядка 40 дел.