Путин назначил Оверчука главой оргкомитета форума коллективной безопасности

Мероприятие пройдет впервые

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом создал организационный комитет Международного форума по безопасности, который пройдет в этом году в рамках председательства Москвы в ОДКБ. Структуру возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

Такое мероприятие пройдет впервые, его примет столица России - Москва.

О планах организовать форум российский лидер сообщал на саммите ОДКБ в Бишкеке в конце ноября. Глава государства подчеркивал, что встреча экспертов в области коллективной безопасности особенно актуальна в нынешнем геополитическом контексте и в связи с растущей напряженностью.

Участниками форума, посвященного тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, смогут стать, отмечал Путин, не только страны ОДКБ, но и представители дружественных стран, многосторонних структур и интеграционных объединений.