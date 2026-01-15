В Петербурге спустя почти 17 дней спасли кота из дымохода

Кот, которого принесли на передержку, нашел укрытие в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки в центре города на улице Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Рыжего кота, которого больше двух недель волонтеры пытались вызволить из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, спасли. Об этом сообщает Служба спасения животных Петербурга и области "Кошкиспас".

"Встречайте героя дня", - написали в официальном Telegram-канале службы под фото вызволенного кота в переноске.

Примерно 29 декабря 2025 года кот, которого принесли на передержку, нашел укрытие в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки в центре города на улице Чайковского. Первый раз спасатели приехали на адрес 3 января.