В Запорожской области запустили бот для контроля животных без владельцев

Инициатива внедрения бота является частью масштабной программы, направленной на гуманное регулирование численности животных без владельцев в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Бот для контроля животных без владельцев появился в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале госветслужбы Запорожской области.

"Государственное бюджетное учреждение Запорожской области "Ветеринарный центр" запустило телеграм-бот сбора информации о местах скопления животных без владельцев. Это решение будет дополнительным звеном в сборе информации о местах обитания животных без владельцев, позволяя оперативно реагировать на вызовы, связанные с их присутствием", - сказано в сообщении.

По данным центра, инициатива внедрения бота является частью масштабной программы, направленной на гуманное регулирование численности животных без владельцев в регионе. Особое внимание будет уделяться случаям, где выявлено агрессивное поведения животных или угроза безопасности жителей. "Бот предоставляет гражданам возможность в режиме реального времени сообщать о местах скопления животных, их количестве и наблюдаемых особенностях поведения", - добавили в центре.