Бастрыкин и новый глава СК Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества

Глава Следственного комитета России отметил высокий уровень взаимодействия с белорусскими коллегами

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и новый председатель СК Белоруссии Константин Бычек обсудили вопросы взаимодействия, в том числе развитие современных подходов к расследованию преступлений. Об этом сообщили в белорусском ведомстве.

23 декабря 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Бычека на должность председателя Следственного комитета. Ранее он был начальником Следственного управления Комитета государственной безопасности.

Как проинформировали в СК республики, по приглашению российского коллеги Бычек совершил первый официальный визит в РФ. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу тем, включая вопросы развития современных подходов к расследованию преступлений, расширение программ стажировок и повышения квалификации следователей, а также аспекты правовой помощи по отдельным уголовным делам.

"Мы рассматриваем сотрудничество с российскими коллегами как важнейшее направление международного партнерства, позволяющее объединять ресурсы, обмениваться передовыми практиками и совместно противостоять вызовам современности. Только совместными усилиями нам удастся минимизировать преступные проявления, сохранить стабильность в обществе и обеспечить безопасность граждан Союзного государства", - цитирует Бычека пресс-служба.

В свою очередь Бастрыкин подчеркнул высокий уровень конструктивного взаимодействия с белорусскими коллегами. "Наши ведомства связывает многолетнее партнерство, основанное на доверии, профессионализме и общих подходах к обеспечению законности. Мы высоко ценим готовность белорусских коллег к открытому диалогу и совместной работе. Уверен, что сегодняшний визит станет основой для новых инициатив, направленных на повышение эффективности расследования преступлений и укрепление правопорядка", - сказал он.

В продолжение официального визита белорусская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 15-летию образования Следственного комитета РФ. В своем поздравительном слове руководитель СК республики отметил, что деятельность российских следователей служит примером высокого профессионализма и преданности долгу. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации стали надежной опорой государства и общества, верными стражами закона как главной ценности, обеспечивающей поступательное развитие страны", - заявил он. Бычек пожелал всем сотрудникам, ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых свершений на благо российского государства и общества.

"Присутствие главы белорусского следственного ведомства на юбилейных мероприятиях подчеркнуло высокий уровень доверия и взаимного уважения между ведомствами", - добавили в пресс-службе.