В Запорожской области без электроснабжения остаются 144 510 потребителей

Причины инцидента устанавливаются

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Более 144,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Запорожской области.

"На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются 144 510 потребителей", - сказано в сообщении.

Причины инцидента устанавливаются. В министерстве подчеркнули, что энергетические службы прикладывают все усилия для восстановления подачи электроэнергии.