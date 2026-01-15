Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне СВО

Мэр города Валентин Демидов выразил соболезнования родным и близким

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава управы №10 департамента по развитию городских территорий Белгорода Алексей Везенцев погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

"При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ - глава управы №10 департамента по развитию городских территорий Алексей Александрович Везенцев. С 2021 года он честно и самоотверженно работал на благо Белгорода. Всегда в первых рядах там, где нужна была помощь людям", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Демидов выразил соболезнования родным и близким Везенцева. "От себя лично, от всего нашего коллектива и от всех белгородцев выражаю самые глубокие и искренние соболезнования его семье, родным и близким. Скорбим вместе с вами. Вечная память Герою", - завершил он.