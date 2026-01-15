Открытие парка Говорухина в Железноводске приурочат к кинофестивалю Ferrum

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Открытие единственного на юге России кинопарка в Железноводске состоится в рамках кинофестиваля Ferrum в августе 2026 года. Об этом ТАСС сообщил глава Железноводска Евгений Бакулин.

"Планируется, что кинофестиваль начнется 26 августа. Мы хотим еще провести открытие нашего парка Говорухина. Это единственный кинопарк, который будет находиться на юге России, естественно, в рамках кинофестиваля. Нам будет очень приятно, если актеры, которые звезды, к нам приедут на кинофестиваль, совместно с нами, совместно с губернатором, откроют наш парк Говорухина", - сказал Бакулин.

По его словам, по планам благоустройство парка должно было завершиться 1 ноября, однако сейчас принято решение ускорить работы.

"Кинофестиваль будет у нас самый масштабный в этом году. Мы уже прорабатываем список артистов, которые приедут, в этом году у нас будет проходить еще конкурс среди режиссеров, среди картин. Будем выбирать картины отечественного производства, за них голосовать", - добавил Бакулин.