В Дагестане планируют создать молодежный военно-патриотический центр

Полевой базовый блок центра планируется расположить на площадке одного из оздоровительных центров республики с подходящим для проведения спортивных мероприятий на открытой местности ландшафтом

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Молодежный военно-патриотический центр появится в Дагестане. Совещание по его созданию прошло под руководством главы региона Сергея Меликова в Махачкале.

"Такой центр позволит не просто проводить допризывную подготовку молодежи, его главная задача - всестороннее развитие школьников. На базе центра должны проводиться спортивные занятия по прикладным видам спорта; обучение по востребованным сейчас специальностям операторов БПЛА, водителей мотоциклов и квадроциклов; курсы парашютного спорта и дайвинга; занятия по краеведению, истории, культуре и традициям", - сказал Меликов.

По его словам, полевой базовый блок нового молодежного центра планируется расположить на площадке одного из оздоровительных центров республики с подходящим для проведения спортивных мероприятий на открытой местности ландшафтом.

Как сообщила пресс-служба главы Дагестана, филиалы центра могут появиться на побережье Каспия, в Дербенте на базе парка "Патриот" и в одном из горных районов республики.