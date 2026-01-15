В ОП рассказали, в каких случаях можно поменять дату рождения в паспорте

Это можно сделать при усыновлении или если в свидетельстве о рождении была допущена ошибка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Дату рождения в документах, удостоверяющих личность, можно заменить в случае усыновления ребенка или если в свидетельстве о рождении была допущена ошибка. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам члена ОП РФ, гражданин не вправе менять дату рождения исходя лишь из своего желания. "Дату рождения можно изменить только в том случае, если в первоначальных документах (свидетельство о рождении, куда вписывается дата рождения, указанная в справке из роддома) была допущена ошибка, но для этого необходимо обратиться в органы ЗАГС", - пояснил он.

Еще одним основанием для смены даты рождения может стать усыновление ребенка. "В целях обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его рождения. При этом изменение даты рождения ребенка допускается только при его усыновлении в возрасте до года", - сказал эксперт, ссылаясь на Семейный кодекс РФ.

Машаров отметил, что по просьбе родителей суд может изменить дату рождения усыновленного ребенка старше одного года, если это обосновано уважительными причинами. Например, исходя из судебной практики, это возможно, когда усыновители уже воспитывают одного ребенка и хотят, чтобы дети считались двойней. Новые дата и место рождения прописываются в решении суда об усыновлении ребенка.