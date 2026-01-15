В Петропавловске-Камчатском из-за циклона прервано автобусное сообщение

По городу курсируют вахтовки и служебный автотранспорт из парка правительства региона

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Автобусы в Петропавловске-Камчатском не вышли на маршруты из-за циклона. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

"Решение о возобновлении движения пассажирского транспорта будет принято позднее. По основным маршрутам производится расширение проезжей части, убираются снежные валы, ведется обработка противогололедными материалами для обеспечения проезда пассажирского транспорта", - сказали в мэрии. По городу курсируют вахтовки и служебный автотранспорт из парка правительства региона. Дорожная обстановка остается сложной.

Новый циклон принес на Камчатку снег и ветер до 38 м/с, атмосферный вихрь продолжает оказывать влияние на погоду на юге края. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизова отменены.