В ГД назвали "творческой импотенцией" пересъемки советских франшиз
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Возвращение к советским произведениям в современном кинопрокате является признаком "творческой импотенции" и циничной попыткой заработать на проверенных франшизах. Такое мнение ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
"Возвращение к советскому прошлому - это творческая импотенция прежде всего", - сказал Певцов, комментируя новые экранизации советских фильмов и мультфильмов.
По его словам, речь не идет о дефиците талантливых режиссеров и сценаристов, скорее дело в желании заработать на известных франшизах. "Отсутствие новых идей и просто желание заработать деньги. Цинично заработать на советских франшизах. При том, что идеи новые есть, и режиссеры есть, и сценарии есть. Но у них проблема и получить деньги, и пробиться, и в конечном итоге получить прокат", - отметил депутат.