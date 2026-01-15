За состоянием пострадавших при взрыве в Сыктывкаре ведут круглосуточное наблюдение

Для наиболее тяжелых случаев организовали консультации с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате происшествия в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Коми.

Читайте также Пострадали 18 человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Всем пострадавшим обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. По наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины", - говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что всего госпитализированы 18 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.