За состоянием пострадавших при взрыве в Сыктывкаре ведут круглосуточное наблюдение
Редакция сайта ТАСС
15 января, 22:59
СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате происшествия в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Коми.
"Всем пострадавшим обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. По наиболее тяжелым случаям организована консультация с ведущими специалистами федеральных медицинских учреждений посредством телемедицины", - говорится в сообщении.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что всего госпитализированы 18 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.