В ГД рассказали о способах утилизации снега с улиц

Его должны вывозить на снегосвалки или в снегоплавильные пункты, отметил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Собранный с улиц и дворов снег должен обязательно утилизироваться - вывозиться на снегосвалки или в снегоплавильные пункты. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"Снег, собранный с улиц и дворов, по правилам благоустройства, подлежит обязательной утилизации. Снежные горы создают препятствия для движения и могут быть опасны", - сказал депутат.

По его словам, для утилизации снега существует два способа: вывоз на снегосвалки и полигоны - самый простой и экономичный способ, который не требует сложного оборудования, однако снег тает очень долго, а талые воды могут загрязнять почву и грунтовые воды. Вторым способом является утилизация снега в снегоплавильных пунктах - современный способ, при котором снег тает быстро, а вода уходит в ливневую канализацию через очистные сооружения. Этот метод экологичнее, но требует дорогого оборудования и инфраструктуры.

"Обеспечивать вывоз снега обязаны муниципальные службы. Их выбор между свалкой и плавильным пунктом зависит от многих факторов: дальности объекта, наличия спецтехники, срочности уборки и экономической целесообразности", - пояснил Кошелев.