Эксперт Чуланов рассказал, когда ждать роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Подъем инфицированности будут наблюдать с января по февраль, затем он пойдет на спад, сообщил главный внештатный специалист Минздрава

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Очередной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет наблюдаться в период с января по февраль, затем она пойдет на спад. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"С конца декабря 2025 г. по вторую неделю января 2026 г. в России наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Аналогичная ситуация наблюдалась в России в прошлом эпидемическом сезоне, после чего последовал рост заболеваемости с достижением пика на 10 неделе 2025 года. Учитывая эпидемиологические особенности гриппа и ОРВИ, в текущем эпидемическом сезоне закономерно ожидать очередной рост заболеваемости в январе-феврале с последующим снижением", - сказал он.

Эксперт добавил, что не стоит пренебрегать мерами профилактики гриппа и ОРВИ. Рекомендуется мыть руки или использовать антисептик, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, а также мест массового скопления людей. В помещениях нужно проводить проветривание 2-3 раза в день по 15-20 минут, влажную уборку и поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60%.

"Если вы обнаружили у себя симптомы заболевания, оставайтесь дома - таким образом вы сможете избегать осложнений гриппа и ОРВИ, которые часто возникают, если переносить болезнь "на ногах". Кроме того, оставаясь дома, вы предотвратите распространение вируса среди окружающих на работе, учебе, в общественном транспорте", - подчеркнул Чуланов.