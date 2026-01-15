София и Михаил стали самыми популярными именами младенцев в России в 2025 году

В январе 2026 года тройка самых популярных мужских и женских имен не изменилась

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Наиболее популярными именами новорожденных в России по итогам 2025 года стали София и Михаил. Это следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

В 2025 году именем София были названы 20 864 девочки, вторым по популярности стало имя Ева (18 235), третьим - Анна (17 373). В пятерку также вошли Мария (15 153) и Варвара (15 123).

Имя Михаил для своих детей россияне выбрали 24 671 раз. Вторым по популярности мужским именем стал Александр (21 861), третьим - Артем (19 163), четвертым - Матвей (16 420), пятым - Тимофей (14 924).

Тенденция сохранилась и в 2026 году. В январе тройка самых популярных мужских и женских имен не изменилась.