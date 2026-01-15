Французский политик рассказал о своих поездках с гуманитарной помощью в Донбасс

Фабрис Сорлин сообщил, что посещает регион регулярно с 2017 года

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин сообщил в интервью ТАСС, что с 2017 года регулярно посещает Донбасс и привозит его жителям гуманитарную помощь.

"Я ездил в Донбасс много раз начиная с 2017 года. Впервые я там побывал на памятных мероприятиях по приглашению главы ДНР Александра Захарченко, убитого [в 2018 году]. С тех пор каждая моя поездка носила гуманитарный характер. Теперь я езжу туда как минимум раз в год и привожу гуманитарную помощь. Я видел все своими глазами", - сказал собеседник агентства.

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, что сотни миллионов людей в разных странах мира поддерживают Россию, изолировать ее никогда не получится.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 19 января.