В РФ время ожидания приема терапевта не должно превышать 24 часов

В постановлении правительства отмечается, что первичную неотложную помощь должны оказать в течение двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ожидание приема участкового терапевта, педиатра и врача общей практики по ОМС не должно занимать больше 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Об этом говорится в постановлении правительства РФ о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы, с которым ознакомился ТАСС.

Эти нормы не являются новыми, аналогичные сроки действовали и раньше.

"Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию", - сказано в документе.

Отмечается, что первичная неотложная помощь должна быть оказана в течение двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения. В случае подозрения на онкозаболевание консультация специалистов должна быть проведена в течение 3 дней. Аналогичный порядок теперь действует и при подозрении на сердечно-сосудистое заболевание.