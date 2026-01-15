В ГД призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в России

Мессенджер взаимодействует с властями РФ, отметил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полная блокировка Telegram в России не ожидается, так как мессенджер взаимодействует с властями страны. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться", - сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России.

Ранее Свинцов высказал ТАСС мнение, что WhatsApp в России будет окончательно заблокирован в 2026 году. Депутат отметил, что в год думских выборов такое решение будет абсолютно обоснованным.