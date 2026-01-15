Иерей Киндяков: крещенская вода не освящена до совершения особого церковного чина

Он называется Великим освящением воды

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Крещенскую воду можно считать освященной только после совершения над ней чина Великого освящения, представление об освящении в этот день всей воды в целом является заблуждением. Об этом в преддверии праздника Крещения Господня ТАСС сказал председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедова иерей Антоний Киндяков.

"Безусловно важно, чтобы воды освящались специальным чином. Он называется Великим освящением воды и совершается только два раза в году: 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в сам день праздника Богоявления и Крещения Господня. Употребляемая для питья вода должна освящаться таким образом в эти дни", - сказал он.

Отец Антоний добавил, что представление об освящении в праздник Крещения всей воды, в том числе и водопроводной, является "большим заблуждением".

Русская православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.