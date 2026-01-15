Wikipedia представила самые популярные запросы за свою историю

Чаще всего пользователи искали статью "Список смертей по годам", сообщил журнал Popular Science

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Оператор интернет-энциклопедии Wikipedia - Wikimedia Foundation - составил список самых популярных запросов за всю историю существования портала. Об этом сообщил журнал Popular Science.

Чаще всего пользователи Wikipedia искали статью "Список смертей по годам", ее просматривали более 647 млн раз. На втором месте находится статья о США (более 328 млн просмотров), на третьем - информация об американском лидере Дональде Трампе (более 325 млн просмотров). На четвертом и пятом местах - статья о королеве Великобритании Елизавете II, занимавшей трон с 1952 по 2022 год, и сведения об Индии.

В десятку самых популярных поисковых запросов также вошли португальский футболист Криштиану Роналду, 44-й президент США Барак Обама, американский предприниматель Илон Маск, статьи о Второй мировой войне и о Соединенном Королевстве.

Wikipedia была запущена 15 января 2001 года. Энциклопедия насчитывает более 65 млн статей, написанных более чем на 300 языках. Эти материалы каждый месяц просматриваются пользователями более 15 млрд раз.