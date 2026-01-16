Академик Мокрышева: диабетикам могут бесплатно дать приборы для контроля сахара

Новые нормы включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам, отметила директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пациенты с диабетом и гипертонией теперь при наличии показаний могут получить бесплатные медицинские изделия по контролю за уровнем сахара и давлением по всей России. Новые нормы включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева.

"Включение указанных решений в Программу госгарантий создаст условия для стандартизированного и равного доступа граждан к современным цифровым медицинским технологиям независимо от региона проживания, а также обеспечит правовую и финансовую основу для их системного применения в рамках оказания первичной и специализированной медицинской помощи", - сказала Мокрышева.

Пилотный проект по удаленному мониторингу состояния здоровья пациентов с диабетом и гипертонией стартовал в 2022 году в некоторых регионах России.

Процесс масштабирования этой услуги в регионах был предусмотрен с 2025 года в соответствии с федеральным проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", пояснила Мокрышева.

По ее словам, включение персональных медицинских помощников в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи позволит обеспечить повышение доступности и непрерывности медицинской помощи для пациентов с хроническими заболеваниями и лиц, нуждающихся в длительном диспансерном наблюдении, за счет дистанционного мониторинга состояния здоровья и своевременной передачи медицинских данных медицинским организациям.