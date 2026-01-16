Эксперт Григорьев: слово "гойда" может использоваться в сочинениях ЕГЭ

Ученик может включить его в сочинение с рассуждением о популярности мемов в интернете, предположил профессор, доктор филологических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И.Г. Добродомова Института филологии МПГУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Слово "гойда" может быть использовано в сочинениях ЕГЭ в определенном контексте. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заведующего кафедрой общего языкознания им. И.Г. Добродомова Института филологии Московского педагогического государственного университета, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.

Широкую известность слово "гойда" получило в 2022 году, когда это слово употребил в своей речи на патриотическом митинге известный актер Иван Охлобыстин. Фрагменты выступления стали мемами и распространились в интернете.

"Может ли школьник использовать это слово ["гойда"] в практике написания сочинений, в том числе в рамках ЕГЭ? С одной стороны, это слово, отмеченное в толковых словарях русского языка в варианте "гайда". С другой - в словарях оно имеет помету "разговорное" и "просторечное", поэтому вряд ли будет уместно в таких типах школьных сочинений, как описание, рассуждение и повествование. Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети "Интернет" такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы", - сказал он.

Эксперт добавил, что слово "гойда" ("гайда") имеет два орфографических варианта. Как междометие или восклицание, призывающее к немедленным действиям, в русском языке оно используется в произведениях литературы с XIX века. По его словам, ранее "гойда" отмечается в описаниях России, сделанных иностранными путешественниками, и приписывается царю Ивану Грозному и его приближенным как эмоциональное междометие, которое употреблялось при одобрении казни изменников.

В то же время в древнерусских источниках это слово не отмечено, что ставит под сомнение факт активного использования этого слова на Руси в древности, уточнил Григорьев. В то же время позднее это слово действительно фиксируется в языках и диалектах многих славянских и балканских народов. Пришло оно из тюркских языков. Слово буквально в языках-источниках означает "ну! пошел! давай! вперед!" Другой вариант этого тюркского междометия в русском языке - активно используемое разговорное "айда!".