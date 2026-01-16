В СФ призвали ограничивать использование гаджетов детьми до 1-3 часов в день

Полностью лишать детей смартфонов не следует, отметил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до 1-3 часов в день, чтобы избежать серьезных негативных последствий для их развития. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

"Сегодняшние дети осваивают цифровой мир с ранних лет, и полностью исключать смартфоны из их жизни вряд ли стоит. Многие исследования подтверждают, что важен не сам факт пользования гаджетами, а характер и продолжительность этого взаимодействия. Родителям полезно вводить разумные рамки - ограничивать время экранов до 1-3 часов в день, особенно для младших школьников, и обязательно оставлять пространство для живого общения, чтения, настольных игр и прогулок", - сказал сенатор.

При этом пример взрослых играет в этом ключевую роль: если родители чаще выбирают книгу или разговор, то ребенок перенимает этот стиль поведения, отметил Мурог. По словам парламентария, вместо прямолинейного запрета эффективнее предложить ребенку осознанный и полезный формат взаимодействия с экраном.

"Установленные обучающие приложения, интерактивные словари, программы для чтения и изучения языков помогают развивать словарный запас и критическое мышление, но только при участии взрослых. Совместное обсуждение увиденного, пояснения и вопросы формируют языковую среду, где технологии становятся союзником образования, а не его заменой", - объяснил он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на британских ученых писало, что, согласно проведенному исследованию, чрезмерное увлечение гаджетами ведет к сокращению словарного запаса у детей. По данным СМИ, в среднем двухлетние дети проводят более двух часов за просмотром телевизора или использованием телефона, что может способствовать значительному сокращению их словарного запаса.