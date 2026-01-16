В Хабаровском крае на капремонт коммунальных объектов направят 206,4 млн рублей

В региональном министерстве ЖКХ отметили, что деньги на капремонт ежегодно предоставляются в рамках государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения"

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 206,4 млн рублей на капитальный ремонт коммунальных объектов в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2026 году восемь муниципальных образований Хабаровского края получат финансовую помощь из краевого бюджета на капитальный ремонт коммунальных объектов. Перечень из 11 таких мероприятий утвердил глава региона Дмитрий Демешин. Общая стоимость всех работ составит 206,4 млн рублей, из краевого бюджета выделят 134,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве ЖКХ отметили, что деньги на капремонт объектов ежегодно предоставляются в рамках государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края". В этом году средства направят на приобретения материалов и оборудования для ремонта объектов и сетей тепло-, водо- и электроснабжения. Так, 61,4 млн рублей выделили на покупку и установку нового газопоршневого агрегата в селе Циммермановка Ульчского района, а Охотский округ получит 9,7 млн рублей на приобретение труб для капитального ремонта тепловых сетей в Охотске.