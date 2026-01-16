Общественники предлагают проверять возраст покупателей на маркетплейсах

Это необходимо, чтобы предотвратить продажу пиротехники, энергетиков и ветеринарных препаратов детям и подросткам, сообщил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Общественный совет Роспотребнадзора предлагает проверять возраст, чтобы исключить продажу некоторых товаров на маркетплейсах несовершеннолетним, например, пиротехники, ветеринарных препаратов, энергетиков, а для ПВЗ, которые не проводят соответствующую идентификацию, необходимо вводить штрафы. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"В данном конкретном случае правильнее было бы вводить максимально детальную идентификацию покупателя как в момент оформления заказа, так и момент получения. Очевидно, что есть такие товары, как пиротехника, различная бытовая химия, различные ветеринарные препараты, энергетические напитки, которые широко представлены на маркетплейсах и которые при этом свободно продаются несовершеннолетним. И решение проблемы здесь - именно максимальная идентификация пользователей и максимальные штрафы как для самих маркетплейсов, так и для ПВЗ, которые требования по идентификации несовершеннолетних не соблюдают", - сказал Павлов.

Он отметил, что если это не будет сделано, то будет необходимо ставить вопрос о запрете продажи некоторых товаров на маркетплейсах.

Павлов подчеркнул, что уже на ближайшем заседании Общественного совета будет обсуждаться вопрос о необходимости ужесточения требований к идентификации потребителей при заказе товаров, которые имеют возрастной ценз или потенциальные риски, а также о целесообразности ограничения ассортимента товаров, которые реализуются на маркетплейсах.

Председатель совета напомнил, что в 2026 году вступает в силу закон об основах регулирования платформенной экономики, так что не исключено, что новые правила в отношении продажи ветеринарных препаратов появятся уже в ближайшие месяцы.

Ранее в СМИ появились сообщения, что дети стали массово травиться определенными ветеринарными препаратами, покупая их для получения наркотического опьянения. После этого глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов направил обращения главе Минсельхоза Оксане Лут и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить позицию в отношении данного вопроса, а также оценить возможность ограничения продажи таких ветеринарных лекарств лицам младше 18 лет на маркетплейсах.