ТАСС: число желающих сыграть свадьбу в 2025 году в России выросло на 5%

Заявления в ЗАГС подали 1 212 897 пар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году подали 1,2 млн заявлений о заключении брака, что на 5% больше, чем годом ранее. Это следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

В 2025 году сыграть свадьбу решили 1 212 897 пар, по сравнению с 2024 годом число выросло на 60,5 тыс.

Средний возраст невесты составил 32,6 года, жениха - 34,7 года. Для 38% пар вступление в брак стало повторным.