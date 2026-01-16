ТАСС: число желающих сыграть свадьбу в 2025 году в России выросло на 5%
Редакция сайта ТАСС
01:31
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году подали 1,2 млн заявлений о заключении брака, что на 5% больше, чем годом ранее. Это следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".
В 2025 году сыграть свадьбу решили 1 212 897 пар, по сравнению с 2024 годом число выросло на 60,5 тыс.
Средний возраст невесты составил 32,6 года, жениха - 34,7 года. Для 38% пар вступление в брак стало повторным.