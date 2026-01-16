Главком ВМФ исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Никита из Севастополя посетил центр подготовки операторов войск беспилотных систем и самостоятельно управлял квадрокоптером, а 11-летний Федор из Санкт-Петербурга произвел полуденный выстрел из артиллерийской пушки в Петропавловской крепости

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мечты 13-летнего Никиты и 11-летнего Федора в рамках акции "Елка желаний" исполнил главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев исполнил желания детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний", - сказали в военном ведомстве. 13-летний Никита из Севастополя мечтал поуправлять настоящим квадрокоптером. "Однозначно организуем, сомнений нет. Даже пройдем какой-то курс подготовки", - заверил адмирал флота, сняв шарик с желанием с елки.

Вместе с родителями Никита посетил учебный центр подготовки операторов войск беспилотных систем. Сначала мальчик получил первичные навыки полетов на FPV-дронах на специальном симуляторе, который позволяют моделировать различные условия обстановки. Далее уже на полигоне Никита самостоятельно управлял квадрокоптером и остался доволен результатом впервые полученных навыков.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге 11-летний Федор исполнил свое заветное новогоднее желание и произвел полуденный выстрел из артиллерийской пушки в Петропавловской крепости.

"Федор заранее приехал в Петропавловскую крепость, где с ним провели краткий инструктаж по выполнению ежедневного традиционного для Санкт-Петербурга полуденного выстрела. Ровно в полдень мечта Федора сбылась и он произвел выстрел из артиллерийского орудия. Далее мальчику и его семье была проведена экскурсия по знаменитой крепости", - рассказали в министерстве.